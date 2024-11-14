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Три знака Зодиака, которым сегодня запрещено сваливать свои ошибки на других людей

Три знака Зодиака, которым сегодня запрещено сваливать свои ошибки на других людей

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день предполагает анализ своей жизни в предыдущий жизненный период – как правило, речь идет о лунном месяце – а также выявление ошибок и, по возможности их исправлении, в таком случае удастся не повторить их в будущем. 

Сегодня. 14 ноября, проанализировать свои своей прошлое и признать ошибки нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них ни в коем случае нельзя сваливать их на других людей. 

Близнецы

Близнецы совершают ошибки не реже – но и не чаще – других людей, а вот свою вину признают редко, предпочитая сваливать ее на других людей. Н сегодня – впрочем, как и всегда – делать этого не стоит: как минимум, они в результате будут выглядеть глупо, а как максимум – смешно. 

Рак

Раки, обвиняя других в своих промахах, как правило, действуют вполне расчетливо и прагматично: они хотят, чтобы им посочувствовали и помогли распутать узел обстоятельств, с которым и сами они справиться не в состоянии – увы, сегодня все может сложиться с точностью до наоборот. 

Водолей

Водолеи, перекладывая свою вину на голову других людей, корыстных целей не преследуют – они просто не хотят лишних хлопот, им хочется поскорее избавиться от чувства вины и заняться чем-нибудь поинтереснее – например, своим хобби, а размышления об ошибках испортят им отношения. 

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