Три знака Зодиака, которым сегодня запрещено сваливать свои ошибки на других людей

Нынешний день предполагает анализ своей жизни в предыдущий жизненный период – как правило, речь идет о лунном месяце – а также выявление ошибок и, по возможности их исправлении, в таком случае удастся не повторить их в будущем.

Сегодня. 14 ноября, проанализировать свои своей прошлое и признать ошибки нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них ни в коем случае нельзя сваливать их на других людей.

Близнецы

Близнецы совершают ошибки не реже – но и не чаще – других людей, а вот свою вину признают редко, предпочитая сваливать ее на других людей. Н сегодня – впрочем, как и всегда – делать этого не стоит: как минимум, они в результате будут выглядеть глупо, а как максимум – смешно.

Рак

Раки, обвиняя других в своих промахах, как правило, действуют вполне расчетливо и прагматично: они хотят, чтобы им посочувствовали и помогли распутать узел обстоятельств, с которым и сами они справиться не в состоянии – увы, сегодня все может сложиться с точностью до наоборот.

Водолей

Водолеи, перекладывая свою вину на голову других людей, корыстных целей не преследуют – они просто не хотят лишних хлопот, им хочется поскорее избавиться от чувства вины и заняться чем-нибудь поинтереснее – например, своим хобби, а размышления об ошибках испортят им отношения.

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