Три знака Зодиака, которым сегодня желательно чему-то научиться

Спокойный и размеренный день, который и провести желательно соответственно – без спешки и суеты, а еще лучше – и вовсе в бездействии. Время также благоприятно для повышения профессиональной квалификации – можно записываться на тренинги или курсы: новые знания будут усваиваться легко и быстро.

Сегодня, 26 октября, чему-нибудь научиться желательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них повышение образовательного уровня будет необходимым.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы никогда не упускают случая узнать что-то новое – любознательность у представителей этого знака в крови. Вот только профессиональные знания их сегодня мало заинтересуют, скорее всего, им захочется повысить свою квалификацию в отношении хобби – например, вязания или кулинарии, что принесет им не только пользу, но и удовольствие.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам, как правило, некогда учиться – они слишком сильно заняты более важными, как им кажется, делами – прежде всего зарабатыванием денег, в чем и преуспевают. Но поскольку на этот раз повысить свои доходы они смогут, только научившись чему-то новому в своей профессии, им придется записаться на курсы, на которых этим навыкам учат.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы любят учиться, особенно если курс овладения новыми знаниями предполагает сдачу экзаменов – получив за них хорошую оценку, они утверждаются в собственных глазах. Однако сегодня учеба понадобится им для того, чтобы повысить свою конкурентоспособность и – в погоне за выгодным проектом – обойти профессиональных соперников, претендующих на ту же должность, что и они.

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