Три знака Зодиака, которым сегодня желательно избегать мест большого скопления людей

Не лучший день для общения: люди становятся нетерпимыми к чужой точке зрения, их раздражает не только чужие доводы в споре, но и само существование рядом других людей – их взгляды, поведение и даже манера одеваться и говорить. Поэтому сегодня астрологи советуют – разумеется, если есть такая возможность – не ездить в офис, а остаться дома: работа в коллективе или пребывание в местах большого скопления людей нежелательно.

Сегодня, 24 января, сократить общение с окружающими необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них желательно избегать мест большого скопления людей.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – открытый и общительный знак Зодиака, они любят, когда вокруг них много людей, но, правда, с одним условием: важно, чтобы собеседники не напрягали их своими проблемами. Сегодня же – как назло! – все будут стремиться пожаловаться представителям знака на свои проблемы, чем изрядно утомят последних, поэтому им желательно держаться в стороне от шумных компаний.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, как известно, обожают находиться в центре внимания, поэтому уверены: чем больше людей крутятся вокруг них, тем лучше. Вот только сегодня не тот день, когда нужно окружать себя приближенными – вместо позитива общение с ними может принести негатив. Вряд ли самолюбивым представителям знака захочется вместо лести услышать критику, поэтому звезды рекомендуют им сегодня ограничить общение.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам сегодня не стоит посещать места большого скопления людей по банальной, но от этого не менее важной причине – их иммунитет оставляет желать лучшего, поэтому в толпе они вполне могут подхватить вирус, который им придется долго и упорно лечить. В результате они рискуют упустить заказ, о которой давно мечтают, а это для таких трудоголиков, как представители знака, серьезная неприятность.

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