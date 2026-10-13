ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
443
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня желательно изучить генеалогическое древо

День, когда добро и зло, свет и тьма находятся в паритетном соотношении, и только мы сами выбираем, какую сторону предпочесть.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В это время необходимо проводить как можно больше времени со своей семьей — причем не только второй половинкой и детьми, но и с родственниками старшего поколения.

В этот день можно — и нужно — изучать историю своего рода: можно получить ответы на важные вопросы.

Сегодня, 13 октября, проводить время с родными людьми необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно еще и изучать свое генеалогическое древо.

Рак

Раки, как один из самых семейных знаков Зодиака, трепетно относятся ко всему, что касается их семьи. Поэтому возможность изучить свое генеалогическое древо для них — занятие увлекательное и полезное, благодаря ему они смогут узнать на кого похожи сами и копией кого являются их дети.

Весы

Весы, которые несмотря на видимую мягкость и покладистость, являются людьми расчетливыми, скорее всего, заинтересуются своим генеалогическим древом исключительно с практической точки зрения. Больше всего их заинтересует собственность, которой располагали их предки, что потешит их самолюбие.

Стрелец

Стрельцов история их рода начинает занимать с возрастом, в юности такие семейные подробности не кажутся им интересными. Узнав, что располагают вполне приличной и — что немаловажно — солидной и благородной родословной они морально приосаниваются, поскольку эти данные повышают их самооценку.

Читайте также:

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie