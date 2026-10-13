Три знака Зодиака, которым сегодня желательно изучить генеалогическое древо

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В это время необходимо проводить как можно больше времени со своей семьей — причем не только второй половинкой и детьми, но и с родственниками старшего поколения.

В этот день можно — и нужно — изучать историю своего рода: можно получить ответы на важные вопросы.

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Сегодня, 13 октября, проводить время с родными людьми необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно еще и изучать свое генеалогическое древо.

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Рак

Раки, как один из самых семейных знаков Зодиака, трепетно относятся ко всему, что касается их семьи. Поэтому возможность изучить свое генеалогическое древо для них — занятие увлекательное и полезное, благодаря ему они смогут узнать на кого похожи сами и копией кого являются их дети.

Весы

Весы, которые несмотря на видимую мягкость и покладистость, являются людьми расчетливыми, скорее всего, заинтересуются своим генеалогическим древом исключительно с практической точки зрения. Больше всего их заинтересует собственность, которой располагали их предки, что потешит их самолюбие.

Стрелец

Стрельцов история их рода начинает занимать с возрастом, в юности такие семейные подробности не кажутся им интересными. Узнав, что располагают вполне приличной и — что немаловажно — солидной и благородной родословной они морально приосаниваются, поскольку эти данные повышают их самооценку.

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