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Три знака Зодиака, которым сегодня желательно изучить генеалогическое древо
День, когда добро и зло, свет и тьма находятся в паритетном соотношении, и только мы сами выбираем, какую сторону предпочесть.
В это время необходимо проводить как можно больше времени со своей семьей — причем не только второй половинкой и детьми, но и с родственниками старшего поколения.
В этот день можно — и нужно — изучать историю своего рода: можно получить ответы на важные вопросы.
Сегодня, 13 октября, проводить время с родными людьми необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно еще и изучать свое генеалогическое древо.
Рак
Раки, как один из самых семейных знаков Зодиака, трепетно относятся ко всему, что касается их семьи. Поэтому возможность изучить свое генеалогическое древо для них — занятие увлекательное и полезное, благодаря ему они смогут узнать на кого похожи сами и копией кого являются их дети.
Весы
Весы, которые несмотря на видимую мягкость и покладистость, являются людьми расчетливыми, скорее всего, заинтересуются своим генеалогическим древом исключительно с практической точки зрения. Больше всего их заинтересует собственность, которой располагали их предки, что потешит их самолюбие.
Стрелец
Стрельцов история их рода начинает занимать с возрастом, в юности такие семейные подробности не кажутся им интересными. Узнав, что располагают вполне приличной и — что немаловажно — солидной и благородной родословной они морально приосаниваются, поскольку эти данные повышают их самооценку.
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