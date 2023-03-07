Три знака Зодиака, которым сегодня желательно не выделяться

Нынешний день чистой и прозрачной – кристальной – энергетики, которая не подразумевает резких движений, грубых слов и даже резкого тона. Любое нарушение энергетического равновесия окружающего мира приведет к серьезным последствиям – как для самого человека, так и для тех, кто находится рядом с ним. Также сегодня желательно не высовываться и не выделяться на фоне общей массы, это может быть чревато разного рода неприятностями.

Сегодня, 7 марта, выделяться не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое – демонстративное – поведение просто недопустимо.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам, которые в приступе ярости или гнева не умеют контролировать свое поведение, нежелательно и сегодня демонстрировать эти негативные качества. Чаще всего такое поведение сходит представителям знака с рук, но нынешний день не даст им такой возможности – вспышка отрицательных эмоций может им стоить профессиональной – или личной – репутации, чего они, конечно же, не хотят.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы категорически не могут сливаться с общим фоном – они обязательно хотят хоть чем-то выделиться, в противном случае чувствуют себя неуютно. Одним из лучших способов обратить на себя внимание представители знака считают яркую одежду с максимальным количеством стразов и блесток. Увы, сегодня все это будет неуместно и поставит представителей знака в неудобное положение.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы по натуре являются перфекционистами, поэтому нет ничего удивительного в том, что они хотят все сделать лучше других – в данном случае обойти на повороте своих коллег. Последним это может не понравиться, что, в свою очередь, приведет к осложнению отношений в коллективе. Не стоит показывать свои сверхспособности сегодня – такая возможность у представителей знака еще будет.

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