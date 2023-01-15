Три знака Зодиака, которым сегодня желательно оставаться дома

Все мы знаем известное еще со временем средневековья утверждение "мой дом – моя крепость". Сегодня оно коснется каждого из нас, как никогда: встречи с посторонними – порой враждебно настроенными – людьми не приведут ни к чему хорошему. Поэтому стен родного дома без крайней необходимости лучше не покидать – благо, на календаре выходной, и с этим проблем не возникнет.

Сегодня, 15 января, дома желательно оставаться представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически не стоит куда-либо выходить.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, будь их воля, всю жизнь оставались бы дома – это самый домовитый знак Зодиака. Сегодня их желание совпадет с жизненной необходимостью – звезды рекомендуют им не выходить за порог своего дома, поэтому провести день в уюте и комфорте можно будет по исключительно уважительной причине. Заодно появится время для дел, которые представители знака долго откладывали в долгий ящик.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы всегда найдут чем заняться дома, если – вот как сегодня – им по какой-то причине не рекомендуется из него выходить. Представители знака – как всегда – займутся облагораживанием своего жилища: им доставит удовольствие сменить домашний текстиль, расставить и повесить новые интерьерные украшения, до скрипа отмыть посуду. В общем, домашнее времяпрепровождение доставит им массу удовольствия.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – в силу противоречивости своей натуры – очень любят приключения вне дома, но одновременно являются домоседами. Поэтому сегодня они с удовольствием проведут время на своей территории, создавая комфорт и уют для себя и своих близких. Ну а если последние будут хорошо себя вести, представители знака приготовят что-нибудь вкусное – в вопросах кулинарии они непревзойденные мастера.

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