Три знака Зодиака, которым сегодня желательно отказаться от развлечений

Нынешний день желательно провести в спокойно обстановке, ничем не нарушая энергетического равновесия, к которому будут стремиться высшие силы. Любая агрессия, против кого бы она ни была направлена, вернется бумерангом и доставит массу неприятностей. Время также не подходит для любого рода развлечений, поскольку они также могут нарушить гармонию окружающего пространства, чего высшие силы не простят.

Сегодня, 24 декабря, отказаться от развлечений необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них развеселое времяпрепровождение категорически воспрещается.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – люди-шампанское: они любят, когда вокруг них много шика, блеска, шума и мишуры. Решив провести день в свое удовольствие, они не сделают ничего необычного – именно так они проводят свое свободное время. Но сегодня им лучше отказаться от этой традиции: возможно, что, пока они будут радоваться жизни, кому–то из близких потребуется помощь: не оказав ее, они будут долго себя корить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцов от других представителей зодиакального круга отличает гипертрофированное чувство справедливости, поэтому сегодня – впрочем, как и всегда – им не стоит идти наперекор своим убеждениям. Нежелательно принимать приглашение на вечеринку, считая при этом, что нынешнее – военное – время категорически не подходит для увеселительных мероприятий: в душе останется неприятный осадок.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – плохие специалисты по части развлечений, им привычнее работать, а не веселиться. Именно поэтому сегодня они вполне могут попасть в неприятную историю, выбрав для своего времяпрепровождения не то время и не то место. Последствия их в таком случае ждут плачевные, поэтому не стоит рисковать – лучше прожить этот день, как они любят: тихо, спокойно и за любимым занятием.

Читайте также: