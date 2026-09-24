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Три знака Зодиака, которым сегодня желательно прислушаться к советам других людей
День активных и целенаправленных действий, которые надо выполнять без из лишнего энтузиазма, иначе они принесут не пользу, а вред.
В это время также не только можно, но и нужно совершенствовать свое профессиональное мастерство и необходимо прислушиваться к советам других людей.
Сегодня, 24 сентября, совершенствовать свое профессиональное мастерство можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них при это важно прислушиваться к рекомендациям других людей. .
Телец
Тельцам, неожиданно для них самих, добрый совет дадут недоброжелатели. При этом совершенно неважно, какими побуждениями будут продиктованы их слова — позитивными или негативными главное, что им удастся очень точно разрешить стоящую перед представителями знака проблему.
Весы
Весам звезды настоятельно советуют с большим вниманием отнестись к советам, которые дадут им пожилые родственники — их жизненный опыт позволит не только вычленить проблему и найти ее корни, но и найти правильный выход из сложившейся ситуации.
Козерог
Козерогам, которые любят решать свои проблемы самостоятельно, сейчас необходимо изменить тактику и обратиться за моральной помощью к друзьям. Поскольку они непосредственно и эмоционально не вовлечены в ситуацию, им удастся взглянуть на нее хладнокровно и объективно.
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