Три знака Зодиака, которым сегодня желательно заниматься делами, связанными с землей

День позитивной энергетики, который, тем не менее, не предназначен для активной деятельности – никакой серьезный проект, требующий большого количества усилий, не удастся довести до ума. А вот дела, так или иначе связанные с медитацией, окажутся успешными – прежде всего это касается занятий, связанных с землей. Правда, рыхлить или копать грядки для многих окажется сложно в силу неблагоприятных погодных условий, но пересаживать домашние цветы, делать сезонную уборку на садовом участке или заниматься куплей-продажей дачной недвижимости можно вполне.

Сегодня, 22 декабря, заниматься делами, связанными с землей, можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них садово-дачная терапия особенно пойдет на пользу.

Телец (21.04 – 21.05)

Телец – знак Земли, поэтому его представители в связанных с ней занятиях находят особое удовольствие. Поэтому сегодня они могут смело – если, конечно, им позволят работа и погода – отправляться за город, на дачу, где, как известно, всегда есть работа. Даже если в самой земле – по причине устоявшегося снежного покрова – им покопаться не удастся, близость к ней создаст им прекрасное настроение.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам самое время решать вопрос с загородной недвижимостью, о которой они давно мечтали. Возможно, речь пойдет не о роскошном коттедже, а всего лишь о домике в деревне – главное, чтобы в нем была печка, а около дома – колодец с чистой водой. Самое важное в сложившейся ситуации – не торопиться платить назначенную цену: с продавцом вполне можно поторговаться, тогда останутся деньги на переезд и обустройство.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – прекрасный садоводы – про них обычно говорят, что заколосится даже обычная палка, которую они воткнут в землю. Правда, сегодня им по вполне понятным причинам, скорее всего, не до экзотических растений в саду загородного дома, но это не значит, что они должны совсем отказаться от любимого занятия. Почему бы им, например, не уделить внимание их любимым комнатным цветам?

Читайте также: