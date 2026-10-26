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Три знака Зодиака, которым сегодня желательно заниматься творчеством
День, веселья и раскрепощенности, когда можно и нужно устраивать праздники — от детских утренников до семейных юбилеев.
Также это прекрасное время для занятий творчеством: даже если им займутся те, чья профессия с ним никак не связана.
Сегодня, 26 октября, заниматься творчеством рекомендуется всем знакам Зодиака, но представители трех из них могут создать настоящие шедевры.
Близнецы
Близнецы — не самый творческий знак Зодиака: как правило, произведения искусства его представители предпочитают покупать, а не делать самостоятельно. Но уж если они возьмутся за дело, то — вот как сегодня — скорее всего, достигнут серьезных высот и создадут настоящие шедевры, достойные высокой оценки.
Стрелец
Стрельцов, как людей активных, трудно представить себе с рукоделием в руках, поэтому их страсть к нему удивляет всех, кто недостаточно хорошо их знает. Однако в случае необходимости представители знака могут демонстрировать редкую сосредоточенность и усидчивость, м, в результате они создают уникальные вещи.
Водолей
Водолеям, которые постоянно генерируют новые творческие идеи и тут же воплощают их в жизнь, необходимо обратить свое внимание на краски и кисти, даже если до сих пор они никогда ею не занимались. Вполне возможно, что, вдохновленные своим успехом, решат оставить свое нынешнее место работы и всерьез примутся за живопись.
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