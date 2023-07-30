Три знака Зодиака, которым сегодня желательно заняться спортом

Нынешний день – время энергичных действий, что в свете выходного дня может означать одно: его нужно посвятить полноценному – активному – отдыху. Лучше всего, если выбранным человеком занятием будет спорт: он поможет улучшить настроение и восстановить силы, необходимые для успешной профессиональной деятельности уже на следующей неделе.

Сегодня, 30 июля, заняться спортом – причем, самыми активными его видами – рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое времяпрепровождение особенно необходимо.

У сдержанных – правда, только до поры до времени – Тельцов (21.04 – 21.05), похоже, переполнилась чаша терпения и они готовы обрушить свой гнев на первого попавшегося им под руку человека. Чем закончится такой конфликт, неизвестно, поэтому звезды настоятельно советуют представителям знака сублимировать скопившуюся у них негативную энергию в занятия спортом.

Близнецы (22.05 – 21.06), которые редко могут прийти к согласию даже с самими собой, не говоря уже об окружающих, в этот день, скорее всего, будут находиться в состоянии легкой неадекватности. Решая, как поступить в сложившейся ситуации, они будут метаться между двумя вариантами, не имея никакой возможности выбрать один из них. Вместо того, чтобы сидеть в четырех стенах, имеет смысл отправиться на пробежку – решение придет само собой.

Любвеобильные Рыбы (19.02 – 20.03) ужасно расстраиваются, когда объект их симпатий – даже если у них нет на этого человека серьезных и долговременных планов – не отвечает им взаимностью. Поскольку подобного рода страдания не являются конструктивными чувствами, звезды рекомендуют представителям знака потратить высвобождающуюся в таких случаях энергию с большей пользой – на занятия спортом.

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