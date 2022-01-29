Три знака Зодиака, которым сегодня желательно завершить "зависшие" дела

День, несмотря на его выходной статус, можно посвятить работе: если остались незавершенными профессиональные вопросы – разумеется, речь не идет о крупных, серьезных проектах – можно взять их домой на выходные и доработать в спокойной обстановке. Ну и, конечно, можно – и нужно – заниматься домашними делами, которые давно не делались – они обещают быть особенно успешными.

Сегодня, 29 января, "зависшие" дела можно завершать представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно довести их до ума.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, как правило, не допускают "зависания" своих дел – как рабочих, так и домашних. Представители этого знака просто не могут полноценно отдыхать, если не завершили все, что наметили на день. Поэтому они могут заниматься ими до самой ночи, но спать лягут, что называется, с легкой душой. Сегодня для них важно справиться со всеми задачами, которые скопились за уходящую неделю, поставив, как говорят в таких случаях, все точки над "и". Тогда завтрашний – воскресный – день они смогут посвятить отдыху и релаксу.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – так уж они устроены – не терпят беспорядка и, как правило, доводят до конца начатые дела, да и вообще не терпят никакого беспорядка, но на этот раз у них, видимо, что-то пойдет не так и часть работы останется незавершенной. Сложившаяся ситуация может привести к тому, что представители знака впадут в панику и отчаяние, вследствие чего они со свойственной им дотошностью и методичностью начнут разгребать завалы, что им удастся сделать с блеском.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи часто бросают начатые дела на полпути в силу свойственной им безалаберности – им скучно доводить их до ума. Поэтому сегодня звезды настоятельно рекомендуют представителям знака составить подробный план работы и тщательно ему следовать. Только так они смогут закрыть все заброшенные в свое время в "долгий ящик" дела и не попасть в цейтнот, которые неизбежно грозит им, если они по доброй воле этого не сделают, так что в их интересах постараться.

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