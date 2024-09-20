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Три знака Зодиака, которым сегодня жизнь преподаст серьезный урок

Три знака Зодиака, которым сегодня жизнь преподаст серьезный урок

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, события которого являются отражением нас самих – наших поступков, слов и мыслей. Если с нами случается что-то хорошее, значит, мы поступаем с другими людьми хорошо и правильно, и наоборот – негатив показывает, что мы в чем-то ошибаемся и идем не потому жизненному пути. 

Сегодня, 20 сентября, увидеть себя – и свои поступки – со стороны смогут представители всех знаков Зодиака, но трем из них в связи с этим жизнь преподнесет важный урок. 

Овен

Овны, отличительной чертой которых является редкостная вспыльчивость, могут с встрять в чужой конфликт, который их самих никоим образом не касается. В результате они рискуют оказаться в неприятном положении и, возможно, перестанут встречать туда, куда их не просят. 

Лев

Львы уверены, что являются центром Вселенной, а значит, все окружающие должны «вращаться» исключительно вокруг них, из-за чего часто возникают недопонимание и, как следствие, недоразумения. Сегодня, доведя ситуацию до абсурда, представители знака поймут, как нелепо выглядят. 

Весы 

Весы, главным недостатком которых является нерешительность, и сегодня, будучи вынужденными принимать важное решение, скорее всего, потеряют важный шанс именно потому, что не смогут вовремя использовать важный шанс, о чем им придется сожалеть хот вряд ли этот урок их чему-то научит. 

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