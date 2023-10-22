Три знака Зодиака, которым сегодня звезды рекомендуют осветлить волосы

День негативной энергетики, который астрологи часто называют "темным" и "сатанинским". Победить опасное влияние окружающего мира на человека, как ни странно, поможет визит в парикмахерскую – он осветлит жизнь человека как в прямом, так и в переносном смысле.

Сегодня, 22 октября, посетить парикмахерскую звезды рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно осветлить волосы.

Скорпион

Скорпионам, которые сегодня могут тревожиться по самым разным поводам, звезды рекомендуют посетить салон красоты. Даже если они недавно изменили прическу, им не помешает обновить ее, осветлив при этом волосы. Так они избавятся от негативной энергетики и начнут жизнь с чистого листа.

Козерог

Козероги, которые в последнее время не очень довольны своей жизнью, могут попробовать "пошаманить" над решением этого вопроса. Звезды уверены: если они сегодня отправятся в салон красоты, где осветлят волосы – хотя бы на пару тонов!, – в их жизни начнется белая полоса.

Водолей

Водолеям настоятельно рекомендуется перекрасить волосы в светлый тон, вплоть до радикального блонда. Такой шаг поднимет им настроение, что, в свою очередь, благодаря приобретенной позитивной энергетике, позволит сделать реальностью даже самые смелые планы и мечты.

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