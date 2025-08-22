Три знака Зодиака, которым сегодня звезды советуют начинать худеть

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 22 августа, звезды советуют начинать представителям всех знакио Зодиака, но трем из них удастся сбросить лишние килограммы легче, чем другим.

Овен

Овнам, которые всегда стараются держать себя в руках, отказываясь от калорийных продуктов, не составит труда сесть на диету, обнаружив у себя несколько лишних килограммов. На этот раз им не придется принимать серьезные меры – лишние килограммы уйдут сами по себе.

Скорпион

Скорпионы держат вес без какого-либо насилия над собой, и их уверенность в том, что они набрали лишний килограммы продиктована их буйной фантазией. Но сейчас же им нужно обратиться к детокс-программе – она позволит не только сбросить вес, но и оздоровить организм.

Рыбы

Рыбам, которые часто запускают свой внешний вид, действительно пришла пора привести фигуру в порядок. Способ, при помощи которого это нужно делать, могут быть как радикальными – например, диета или голодание, так и щадящими – в виде разгрузочных дней.

