Три знака Зодиака, которым сегодня звезды советуют начинать худеть

Нынешний день благоприятен для избавления от того, что мешает жить –людей, отношения с которыми перестали радовать, вредных привычек и лишнего веса. Возможно, любое из этих действий будет крайне трудно осуществить, но взяв себя в руки, можно отказаться от калорийной еды, алкоголя или сигарет.

Мила Королева
Сегодня, 22 августа, звезды советуют начинать представителям всех знакио Зодиака, но трем из них удастся сбросить лишние килограммы легче, чем другим.

Овен

Овнам, которые всегда стараются держать себя в руках, отказываясь от калорийных продуктов, не составит труда сесть на диету, обнаружив у себя несколько лишних килограммов. На этот раз им не придется принимать серьезные меры – лишние килограммы уйдут сами по себе.

Скорпион

Скорпионы держат вес без какого-либо насилия над собой, и их уверенность в том, что они набрали лишний килограммы продиктована их буйной фантазией. Но сейчас же им нужно обратиться к детокс-программе – она позволит не только сбросить вес, но и оздоровить организм.

Рыбы

Рыбам, которые часто запускают свой внешний вид, действительно пришла пора привести фигуру в порядок. Способ, при помощи которого это нужно делать, могут быть как радикальными – например, диета или голодание, так и щадящими – в виде разгрузочных дней.

