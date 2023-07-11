Три знака Зодиака, которым стоит избегать агрессивных людей

День ярко выраженной негативной энергетики, которая, как правило, отрицательно влияет на человеческую психику. Люди, которые особенно подвержены такому воздействию, могут стать по-настоящему опасными для окружающих, поэтому их лучше обходить стороной.

Сегодня, 11 июля, агрессивно настроенных людей стоит избегать представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое столкновение может закончиться особенно плачевно.

Вспыльчивых Овнов (21.03 – 20.04) очень легко вывести из себя: они загораются, как спичка, но также быстро гаснут и, более того, жалеют о том, что позволили себе такой взрыв эмоций. Сегодня они могут попасть в ситуацию, которую характеризует известная поговорка "нашла коса на камень": человек, с которым они столкнутся, окажется таким же "легко воспламеняющимся", а это плохая перспектива.

Тельцы (21.04 – 21.05), несмотря на свойственное им терпение, в гневе страшны, но именно этот фактор может стать для них опасным: столкнувшись с неадекватным, агрессивно настроенным человеком, они могут встрять в нежелательный конфликт, последствия которого трудно просчитать. Поэтому представителям знака важно вспомнить о том, что они добрые, и пропустить чужие – неприятные – слова мимо ушей.

Впечатлительным Ракам (22.06 – 22.07), которые все принимают близко к сердцу, и в любой другой день лучше обходить агрессивных людей стороной, а сегодня – особенно. Столкнувшись с кем-то из них, они могут получить серьезную моральную травму, которую потом придется долго "зализывать". Проще обойти их десятой дорогой, так представители знака смогут сохранить душевное здоровье.

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