Три знака Зодиака, которым стоит задуматься о расставании с близким человеком

День, который упорно возвращает нас к нерешенным проблемам – как в профессии, так и в личной жизни, что в выходной день гораздо более актуально. Сегодня необходимо расставить все точки над "и" в отношениях, которые зависли и не развиваются ни в одну, ни в другую строну – пришла пора сдвинуть их с мертвой точки.

Сегодня, точки над "и" в отношениях с близким человеком необходимо поставить представителям всех знаков Зодиака, но трем из них стоит задуматься о расставании с ним.

Рак

Раки не только самый домашний, но и самый терпеливый знак Зодиака, семья для них – самое главное в жизни, поэтому они способны на многие уступки и даже жертвы в отношении того, кого любят, только чтобы ее сохранить. Но близкий человек, который уже давно испытывает их терпение, сегодня столкнется с тем, что оно – увы! – лопнуло.

Стрелец

Стрельцы, хоть и кажутся прямолинейными и недалекими, на самом деле очень интуитивный знак – они на энергетическом уровне чувствуют то, чего им не говорят. И – делают из своих ощущений выводы, которые, например, не позволяют продолжать отношения с человеком, который их обманывает – в таких случаях они резко разрывают связь.

Водолей

Водолеи, несмотря на кажущуюся несерьезность и даже взбалмошность, дорожат отношениями с любимым человеком, и по собственной воле редко их разрывают. Но сейчас ситуация сложится таким образом, что иного пути у них не будет: они разочаруются в том, кого любили, поскольку он окажется не похожим на портрет, который они себе нарисовали.

Читайте также: