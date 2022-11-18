Три знака Зодиака, которым трудно будет найти общий язык с окружающими

Довольно ровный и спокойный день, который принесет успех во многих сферах жизни, включая работу, бизнес и финансы, чем и нужно воспользоваться для того, чтобы решить связанные с ними насущные вопросы. А вот в плане общения он связан с некоторыми трудностями – люди будут с трудом понимать друг друга, что может приводить к конфликтам.

Сегодня, 18 ноября, найти общий язык с окружающими будет трудно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них отсутствие взаимопонимания может стать причиной серьезных неприятностей.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны и в более простые для общения дни не могут похвастаться тем, что являются хорошими переговорщиками, сегодня же любой разговор с ним станет для собеседника серьезным испытанием. Всему виной – вспыльчивость представителей знака, которая не дает им возможности услышать окружающих – о каком взаимопонимании в таком случае может идти речь?

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы в это время будут находиться, как говорится, на своей волне: все, что станут говорить им окружающие их люди, будет влетать в одно ухо и вылетать из другого. Представители знака просто не успеют сосредоточиться на услышанной информации, а значит, не смогут ее проанализировать и уж тем более дать ответ – на полноценную беседу с ними рассчитывать не приходится.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы и в любой другой день слишком прямолинейны для того, чтобы выстроить общение с окружающими их людьми, сегодня же это их качество возрастет в разы. Они будут, как им покажется, говорить правду всем, забывая о том, что она все-таки должна отличаться от резкости и бесцеремонности. Но представителей данного знака не переделаешь – они все равно будут поступать по-своему.

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