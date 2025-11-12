- Дата публикации
Три знака Зодиака, которым в эти дни категорически нельзя вмешиваться в чужие конфликты
23-й лунный день, который растянется на двое календарных суток, время темной, негативной энергетики, агрессивными и нетерпимыми могут стать даже самые спокойные и доброжелательные люди.
Самое главное в это время — отказаться от выяснения отношений в любом их виде, уж тем более ни в коем случае не вмешиваться в чужие конфликты.
В эти дни, 12-13 ноября, вмешиваться в чужие конфликты категорически не рекомендуется всем знакам Зодиака, но трех из них такое предостережение будет особенно актуальным.
Телец
Тельцы, вмешиваясь в чужие конфликты, преследуют благородные цели: они искренне хотят помирить тех, кто поссорился, поскольку именно в этом они видят секрет мировой гармонии. Но сейчас, пытаясь вмешаться в чужие враждебные отношения, они не только не улучшат, но и усугубят ситуацию.
Лев
Львы уверены, что могут стать третейским судьей в любом конфликте, и в большинстве случаев им это удается. Но, в эти дни, к сожалению, не тот случай: в этот день представители знака своим апломбом и высокомерием будут вызывать у окружающих только раздражение.
Весы
У Весов, как самого дипломатичного знака Зодиака, есть все качества для того, чтобы мирить поссорившихся. Но в эти дни представителям знака их фирменный трюк не удастся — конфликтующие стороны не будут настроены поддаваться на их продиктованные благими намерениями действия.
