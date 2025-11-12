ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
51
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которым в эти дни категорически нельзя вмешиваться в чужие конфликты

23-й лунный день, который растянется на двое календарных суток, время темной, негативной энергетики, агрессивными и нетерпимыми могут стать даже самые спокойные и доброжелательные люди.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Самое главное в это время — отказаться от выяснения отношений в любом их виде, уж тем более ни в коем случае не вмешиваться в чужие конфликты.

В эти дни, 12-13 ноября, вмешиваться в чужие конфликты категорически не рекомендуется всем знакам Зодиака, но трех из них такое предостережение будет особенно актуальным.

Телец

Тельцы, вмешиваясь в чужие конфликты, преследуют благородные цели: они искренне хотят помирить тех, кто поссорился, поскольку именно в этом они видят секрет мировой гармонии. Но сейчас, пытаясь вмешаться в чужие враждебные отношения, они не только не улучшат, но и усугубят ситуацию.

Лев

Львы уверены, что могут стать третейским судьей в любом конфликте, и в большинстве случаев им это удается. Но, в эти дни, к сожалению, не тот случай: в этот день представители знака своим апломбом и высокомерием будут вызывать у окружающих только раздражение.

Весы

У Весов, как самого дипломатичного знака Зодиака, есть все качества для того, чтобы мирить поссорившихся. Но в эти дни представителям знака их фирменный трюк не удастся — конфликтующие стороны не будут настроены поддаваться на их продиктованные благими намерениями действия.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
51
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie