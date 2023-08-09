Три знака Зодиака, которым в эти дни можно начинать новую жизнь

24-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, идеально подходит для воплощения в жизнь новых – сложных, но перспективных – проектов. Можно также принимать важные решения личного характера, которые позволят изменить отношения с любимыми людьми – а, значит, и собственно жизнь – к лучшему.

В эти дни, 9-10 августа, менять свою жизнь к лучшему можно представителям всех знаков Зодиака, но три из них могут сделать это радикальным способом – открыв новую ее страницу.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Вообще-то, Близнецы любят стабильность, но при этом – такие уж они двойственные натуры – представители знака всегда за любые перемены, причем, чем более революционный характер они носят, тем лучше для них. Поэтому в это время – благо, действия можно растянуть на два дня, они охотно приступят к реформированию своей жизнь так, как считают нужным. Правда, уже в самое ближайшее время они могут пожалеть о совершенном, поскольку хотели другого, но это мелочи.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – самые неугомонные представители Зодиака, которые все время куда-то мчатся. Они уверены, что могут изменить свою жизнь даже в преклонном возрасте, не говоря уже о более молодых. Представители знака часто совершают рискованные поступки, которые вполне могут перевернуть их жизнь с ног на голову: переезжают в другие города и даже страны, резко меняют не только работу, но и сферу деятельности – в это время они могут совершить нечто подобное.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи умеют неожиданно и резко менять свою жизнь, причем – в отличие от других зодиакальных персонажей – в их поступках не бывает не только выгоды, но и здравого смысла: в общем, как говорят в народе, поступают так, как их левая нога захочет. В эти дни они вполне могут совершить нечто такое, что вызовет удивление окружающих их людей, но справедливости ради нужно сказать, что именно таким образом представителям знака удается коренным образом изменить свою жизнь в лучшую сторону.

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