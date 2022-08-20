Три знака Зодиака, которым в эти дни можно отправляться в поездки

В 24-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, люди настроены по отношению друг к другу максимально доброжелательно – ссор и конфликтов можно не опасаться. Энергия так же сильна, как и в предыдущие сутки, но при этом ее поток светел и приятен. Успешными окажутся любые поездки и путешествия – они сложатся максимально удачно.
В эти дни, 20 и 21 августа, отправляться в поездки можно всем знакам зодиакального круга, но для трех из них они станут особенно приятными.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Близнецы очень трепетно относятся к своему здоровью, поэтому при первой же удобной возможности отправляются в санаторий, где можно не только отдохнуть, но и пройти какие-то процедуры. По их мнению, после такого времяпрепровождения они чувствуют себя гораздо лучше, даже если речь идет всего лишь о самовнушении. На это раз представителям знака повезет найти по-настоящему действенное лечебное учреждение.
Дева (22.08 – 23.09)
Девы обычно подходят к путешествиям методично и обстоятельно: они заранее просчитывают все свои действия, тщательно выбирают отель или пансионат, с учетом малейших деталей разрабатывают маршрут. В эти дни такой необходимости у них не будет – все обстоятельства сложатся максимально благоприятным образом сами собой, без особых усилий с их стороны – проще говоря, представителям знака будет везти.
Козерог (22.12 – 20.01)
Козероги любят совмещать приятное с полезным даже в путешествиях, поэтому, отправляясь на отдых, они, как правило, изучают, какие окрестные достопримечательности можно посетить, и первым делом отправляются на экскурсию, где все тщательно записывают и фотографируют. Своим привычкам представители самого прагматичного знака, куда бы их ни занесло, не изменят и на этот раз.
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