Три знака Зодиака, которым в эти дни надо решать грандиозные задачи

23-й лунный день, который займет почти двое календарных суток, несет с собой мощный поток энергии, который не позволяет человеку расслабиться ни на минуту: стоит зазеваться, как он подхватит, закрутит, а – в самом неприятном случае – буквально раздавит его. По этой причине в это время необходимо постоянно действовать, и чем масштабнее окажутся задачи, которые поставит перед собой человек, тем легче ему будет их решить.

В эти дни, 16 и 17 ноября, воплощать в жизнь серьезные проекты рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они должны быть по-настоящему грандиозными.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы подходят к решению любых профессиональных задач солидно и основательно: они предпочитают сначала думать и рассчитывать, а только потом действовать. Однако эти дни – не время для раскачки: им нужно приступать к реализации планов, над которыми они работали в предыдущий период – звезды уверяют их в успешности предприятия.

Лев (23.07 – 21.08)

Девиз Львов родом из античных времен, когда подобный им человек любил говорить: "Пришел. Увидел. Победил". Нынешние дни особенно благоприятны для представителей знака, поскольку позволяют им действовать, невзирая ни на какие помехи и преграды. Поступая таким образом, они смогут добиться успеха, без которого, собственно, и не мыслят своего существования.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам нужно перестать колебаться, взвешивая все факторы за и против и – наконец-то! – от размышлений перейти к делу. Конечно, их можно понять: проект, которым они собираются заняться, крайне важен для них, поэтому они не имеют права на ошибку. Но ее и не последует, если, конечно, представители знака будут активно действовать, отставив в сторону сомнения.

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