Три знака Зодиака, которым в эти дни не стоит изменять своим вторым половинкам

23-й лунный день, который затянется на двое календарных суток, часто испытывает человека на прочность, «подсовывая» ему массу испытаний. Искушения могут принять любой образ – от лишнего кусочка торта до нового наряда, который непременно нужно купить, опустошив свой кошелек. Но самыми опасными являются искушения, связанные с близкими и любимыми людьми – здесь возможны досадные ссоры и конфликты.

В эти дни,24 и 25 октября, опасаться конфликтов с близкими людьми, необходимо опасаться представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно изменять своим вторым половинкам.

Телец

Тельцов на столь неблаговидный поступок как измена может толкнуть уважительная – как на их взгляд – причина, которой станет встреча со старой – возможно даже, первой – любовью. Вот только вряд и вторая половинка оценит их романтизм – скандал может получиться более чем серьезным.

Рак

Раки изменяют своим вторым половинкам очень редко, но каждый раз такой «поход налево» имеет для них более чем серьезные последствия. Нынешние дни исключением не станут: любимый человек каким-то образом узнает об их прегрешении, и никто не знает, к чему это в результате приведет.

Весы

Весов чаще всего губит их невозможность определиться, чего они на самом деле хотя, что и заставляет их метаться от одного партнера к другому. Но когда последние – вот как в эти дни – узнают о существовании друг друга, представителям знака точно не позавидуешь.

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