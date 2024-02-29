Три знака Зодиака, которым в эти дни нельзя никому завидовать

20-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, создает благоприятные условия для начала любых новых дел – удастся свершить то, что еще вчера казалось невозможным. Единственное, что может помешать человеку достичь цели, – это зависть и недоброжелательное отношение к другим людям.

В эти дни, 29 февраля и 1 марта, по-доброму необходимо относиться к окружающим представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно избегать злобы и зависти.

Близнецы

Близнецы – не самый завистливый знак Зодиака, но сказать, что это чувство вообще им не свойственно, тоже нельзя. Время от времени – вот как в эти дни – им начинает казаться, что другие обладают чем-то таким, чего у них нет. Самое обидное, что на зависть они потратят силы, которые помогли бы им получить желаемое.

Дева

Дев, как правило, к зависти подталкивает их перфекционизм: они уверены, что се самое лучшее должно быть только у них. Ну, а поскольку так получается далеко не всегда, представители знака завидуют более удачливым – как им кажется – людям, которого в эти дни они – пике эмоций – могут нагрубить им.

Рыбы

Рыбы превыше всего ценят счастье в личной жизни – тем, у кого она складывается лучше, представители знака завидуют настолько сильно, что даже не скрывают этого. В эти дни даже сплетни о том, что у кого-то из их знакомых начался бурный роман, может – в буквальном смысле слова – лишить их покоя, сна и аппетита.

Читайте также: