Три знака Зодиака, которым в эти дни нельзя отступать от принятого ранее решения
21 лунный день, который затянется на двое календарных суток, время кардинальных — революционных — перемен во всех сферах жизни.
В выходные дни они, скорее всего, коснутся бытовых и хозяйственных дел, но, чего бы они ни касались, очень важно не отказываться от принятого ранее решения — это лучший способ все испортить.
В эти дни, 7 и 8 февраля, кардинальные жизненные перемены ждут представителей всех знаков Зодиака, но трем из них — для того, чтобы преуспеть — не стоит отступать от принятых ранее решений.
Овен
Овнов не назовешь людьми, у которых семь пятниц на неделе, напротив, один раз приняв решение, они будут следовать ему до конца. Но в эти дни они вполне могут решить, что сделанный ими ранее вывод является неверным, и начнут искать другой и — наверняка ошибутся.
Скорпион
Скорпионы очень не любят, когда кто-то вынуждает их менять свои планы, и, тем более, делать это самостоятельно. В эти дни им особенно важно не менять свих принципов и стоять на своем, даже если кто-то из людей, имеющих на них влияние, станет настаивать на своем.
Водолей
Водолеи могут менять свои решения по несколько раз на день, о в эти дни такое непостоянство станет для них не только нежелательным, но и, возможно, опасным — так они не придут вообще ни к какому выводу, и в результате испортят очень важное и нужное им дело.
