Три знака Зодиака, которым в эти дни необходимо отказаться от алкогольных напитков

19-й день лунного календаря, который продлится почти двое календарных суток, считается одним из самых негативных. Его символ – паутина, говорит о том, что в такое время очень легко попасть в сети недоброжелательных, а иногда и откровенно враждебных людей – как в переносном, так и в прямом смысле – став жертвой мошенников. Необходимо избегать факторов, которые ослабляют защитные – прежде всего, моральные – силы организма, прежде всего, это касается приема алкогольных напитков.

В эти дни, 26 и 27 апреля, с осторожностью потреблять алкогольные напитки необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно и вовсе от них отказаться.

Телец

Тельцы часто без действуют в силу присущей им – природной – лени, но под действием триггера, которым в эти дни станет алкоголь, вполне способны сорваться с "цепи" и пойти вразнос, о чем впоследствии придется пожалеть – возможно, лучше отказаться от горячительных напитков?

Дева

Девы - пожалуй, самый сдержанный знак Зодиака, контролируют себя в любой ситуации, но – вследствие приема алкоголя – им отказывают внутренние тормоза, и они становятся способными на самые неожиданные поступки – прежде всего звонки бывшим и неожиданные признания.

Стрелец

Стрельцы – самый актиний знак зодиакального круга – они действуют решительно, но зачастую совершенно бессмысленно, потому что заранее не продумали свои поступки. В эти дни – под влиянием алкоголя – эти их качества увеличатся в разы, поэтому они могут наломать нештучных дров.

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