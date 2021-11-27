Три знака Зодиака, которым в эти дни необходимо заняться творчеством

24-й лунный день, который продлится почти двое суток, благоприятен если не во всех, то во многих отношениях. Окружающие люди будут преисполнены добродушием и желанием помочь, поэтому – разумеется, в случае необходимости – можно воспользоваться их хорошим отношением. Свободное время – а его в выходные будет предостаточно – желательно посвятить любимому занятию, особенно если оно связано с творчеством.

В эти дни, 27 и 28 ноября, заняться творчеством рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но три из них могут достичь в нем особенных успехов.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам – особенно тем из них, кто давно хотел всерьез заняться вязанием – пора сделать первый важный шаг на пути освоения этой премудрости. К собственному удивлению, они довольно быстро приобретут необходимые навыки, а там недолго будет и до создания первого – созданного своими руками – шедевра. Возможно, в нем и нельзя будет выйти на подиум, но подруги и коллеги точно станут спрашивать представителей знака, где они купили такую оригинальную вещь.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы категорически не согласятся с теми, кто не считает кулинарию полем для приложения талантов – прежде всего творческих. Сегодня у представителей знака будет возможность доказать свою правоту не на словах, а на деле. Представители знака всегда проводят на кухне много времени, но на этот раз у них будет целых два дня, поэтому они смогут сотворить настоящие кулинарные шедевры, которые по достоинству оценят их близкие и друзья, которых имеет смысл пригласить на дегустацию.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, обожающие праздновать Новый год и Рождество, уже вовсю продумывают, как украсить интерьер своего дома, чтобы торжество стало незабываемым. Звезды советуют им вместо предпраздничного шопинга изготовить что-нибудь – например, подсвечник, интерьерную куклу или елочные игрушки – своими руками. Если у представителей знака нет необходимых навыков, руководство к действию можно найти в интернете, а результат даст им повод для гордости.

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