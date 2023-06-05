Три знака Зодиака, которым в эти дни нежелательно работать

18-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, – время спокойной и умеренной энергетики, когда несмотря на то, что они выпадают на начало недели, лучше отдыхать, чем работать. Активная деятельность в любой сфере – но прежде всего в профессиональной – желаемого результат не принесут, поэтому не стоит зря тратить время и силы.

В эти дни, 5 и 6 июня, отдыхать нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически нежелательно работать.

Стремительных Овнов (21.03 – 20.04), коль скоро они взяли курс на какую-либо цель, довольно трудно удержать в пределах разумного. В эти дни они не изменят самим себе, и, решив сделать что-то стоящее в профессии, с упрямством, достойным лучшего применения, начнут двигаться к поставленной цели. Вот только достичь ее представителям знака вряд ли удастся – так что не стоит и стараться.

Трудолюбивые Девы (22.08 – 23.09), которые готовы денно и нощно работать на собственное благо, решат потратить нынешние дни на наведение порядка в окружающем их пространстве. Увы, добиться желаемой цели им в эти два дня не удастся – как назло, все будет валиться из рук, рваться и биться. Возможно, представителям знака стоит отрешиться от домашних хлопот и немного отдохнуть.

Козерогов (22.12 – 20.01), являющихся главными трудоголиками зодиакального круга, трудно остановить, коль скоро они, как и в это время, решат ударно поработать. Но, поскольку в своей деятельности представители знака будут все время натыкаться на препятствия, что сделает их деятельность бесполезной, им нужно отказаться хотя бы от важных дел, занявшись, например, своим хобби.

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