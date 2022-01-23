Три знака Зодиака, которым в эти дни нежелательно заниматься важными делами

22-й лунный день, который продлится почти двое суток, дает возможность получить новые знания – как о мире, так и о себе. У людей появляются новые способности – в том числе и экстрасенсорные, которые позволяют разобраться в самых старых и непростых зависших вопросах. Не стоит заниматься важными делами и принимать серьезные решения – эти дни для них неблагоприятны.

В эти дни, 23 и 24 января, заниматься важными делами не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое времяпрепровождение особенно нежелательно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам в эти дни захочется обязательно что-нибудь делать из чувства противоречия – представители знака часто идут наперекор общим правилам, даже если это касается такой, на их взгляд, эфемерной вещи, как энергетика лунных суток. В эти дни – особенно в понедельник – какая-то внутренняя сила может настойчиво подталкивать представителей знака к решению важных вопросов, и им будет трудно ей противостоять. Тем не менее им необходимо это сделать, если, конечно, они не хотят завалить все свои дела.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам, которые и минуты не могут просидеть без дела, необходимость отказаться от любой работы дастся нелегко – у них даже может начаться трудоголическая "ломка", во время которой они будут маяться своим бездельем. Но спустя непродолжительное время они почувствуют, что ничегонеделание – это не так уж плохо, во всяком случае, в течение этого – праздного – времени можно отдохнуть и восстановить силы для последующих профессиональных подвигов.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – особенно те из них, чья деятельность связана с творчеством, оставшись в эти дни без дела, могу отчаянно скучать – нахлынувшее на них вдохновение, будет искать выхода, и справиться с ним окажется не так уж просто. И тут представителям знака важно вспомнить, что помимо грандиозных проектов, которые они себе наметили, есть еще и повседневные, рутинные, но тем не менее необходимые дела – почему бы не заняться ими?

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