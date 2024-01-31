Три знака Зодиака, которым в эти дни нужно быть осторожными в высказываниях

В 21-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, Луна и звезды дарят человеку массу энергии, которую необходимо контролировать, поскольку, вырвавшись из-под контроля, она может стать причиной серьезных неприятностей. Особенно важно быть внимательным к тому, что говоришь: неосторожные слова могут расстроить отношения с кем-то из окружающих.

В эти дни, 31 января и 1 февраля, контролировать себя необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно быть особенно осторожными в высказываниях.

Близнецы

Близнецы редко находятся в согласии даже сами с собой, а об окружающих и говорить не приходится. В нынешние дни они могут всерьез обидеть кого-то из близких или друзей тем, что за один день полностью изменят свой взгляд на важный для собеседника предмет – возможно, имеет смысл хотя бы промолчать об этом.

Дева

Девы редко преследуют цель обидеть кого-то из близких им людей, как правило, это получается ненамеренно, когда представители знака теряют над собой контроль. Нечто подобное может случиться в эти два дня: перебор эмоций вполне может привести к тому, что они не успеют понять, что сказали, и обидят собеседника.

Водолей

Водолеи редко затрудняют себя размышлениями о том, как их "слово отзовется": они говорят то, что думают, и гордятся тем, что, как им кажется, никого не обманывают. В эти дни они могут превзойти сами себя: из-за отсутствия контроля они наговорят того, за что впоследствии придется извиняться.

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