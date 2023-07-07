Три знака Зодиака, которым в эти дни нужно исправлять ошибки

20-й лунный день, который растянется почти на двое календарных суток, имеет у астрологов репутацию мистического – в это время свою жизнь можно увидеть со стороны, как будто бы с высоты птичьего полета. Таким образом можно понять, что было сделано правильно, а в чем допущены ошибки, а заодно и исправить последние.

В эти дни, 7 и 8 июля, исправлять совершенные ранее ошибки рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо обратить на них особое внимание.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – с большой долей вероятности – несмотря на то, что один из этих дней выпадает на выходной, получат возможность заняться работой своей мечты. Правда, для этого им сначала необходимо будет подчистить "хвосты", которые тянутся с предыдущего места деятельности, в противном случае на новом они совершат те же ошибки, а значит, произведут на начальство не лучшее впечатление.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, являющиеся самым креативным знаком Зодиака, смогут "родить" несколько креативных идей, которые помогут им продвинуться по карьерной лестнице. Единственное, о чем просят их звезды, – дать им "отлежаться" хотя бы несколько дней, тогда представителям знака удастся не совершить тех досадных ошибок, от которых они пострадали в прошлом.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, которые могут узнать что-то неприятное о своих знакомых и даже друзьях, которым они доверяли целиком и полностью, стоит тщательно проанализировать отношения с этими людьми. Так им удастся выяснить, какие ошибки они совершили, чтобы не повторять их впредь, ну а с этими, увы, придется расстаться – скорее всего, уладить существующие разногласия уже не удастся.

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