Три знака Зодиака, которым в эти дни нужно научиться чему-то новому

22-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, считается временем новых знаний, которые впитываются мозгом как вода в губку, поэтому, если существует необходимость что-то выучить или подтянуть уже существующие знания, лучше времени не найти. Также даст о себе знать интуиция, которая поможет найти ответ на вопрос, долгое время считавшийся безнадежным и неразрешимым.

В эти дни, 11-12 февраля, научиться чему-то новому рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них эти знания окажутся жизненно необходимыми.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы в это время почувствуют тягу к новым знаниям из любви к искусству – в прямом смысле этого слова. В эти выходные им удастся записаться на искусствоведческие курсы, посвященные истории музыки или живописи. Никакой практической пользы они представителям знака не принесут, но доставят массу удовольствия, а это уже немало – весомый повод для того, чтобы посвятить занятию два дня.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы не так уж часто испытывают тягу к новым знаниям – самоуверенность представителей этого знака дает им повод думать, что они и так уже много учились и лучше других знают все, что им нужно. Но нынешние выходные станут исключением из правила: узнав, что могут занять новую должность, они срочно решать "подкачать" свои профессиональные и интеллектуальные мышцы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы используют любую возможность для того, чтобы узнать что-то новое – дай волю представителям этого знака, так они всю жизнь будут учиться и сдавать экзамены. Поэтому они охотно согласятся на предложение кого-то из друзей записаться на курсы, которые позволят освоить новую профессию. В наше время, по их мнению, новые навыки – а заодно и новая работа – никому не помешают.

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