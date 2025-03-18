Три знака Зодиака, которым в эти дни нужно отказаться от любых встреч

19 лунный день, который растянется на двое календарных суток, опасен с энергетической точки зрения, конфликты в это время возникают из ничего – буквально на пустом месте. Именно поэтому от общения с теми, кто нам дорог, лучше отказаться – особенно это касается родных и друзей.

В эти дни, 18-19 марта, общаться с близкими и друзьями нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно отказаться от любых встреч.

Телец

Тельцы, известные своей запоздалой вспыльчивостью, могут быть опасными для окружающих, именно поэтому им нежелательно сегодня встречаться с теми, кем они дорожат – это чревато конфликтом вплоть до разрыва отношений, не стоит до этого доводить.

Скорпион

Скорпионы вряд ли смогут удержаться от того, чтобы сказать близкому человеку какую-нибудь колкость. Причем, если спросить их, зачем они это сделали, в ответ можно будет услышать, что такие – обидные – слова не более чем шутка, которая, увы, будет иметь серьезные последствия.

Козерог

Козероги, как известно, и сами шутить не любят, и другим не дают, и сегодня они в этом своем умении преуспеют. Любую попытка сострить, исходящую от окружающих, они будут принимать в штыки, что вряд ли понравится тем, кто находится рядом – прежде всего их друзьям и близким.

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