Три знака Зодиака, которым в эти дни нужно принять судьбоносное решение

21-й лунный день, который продлится почти двое суток, принесет на Землю мощную энергетику, продолжит тему предыдущего лунного дня – активное продвижение к поставленной цели. Время также благоприятен для принятия важных решений, касающийся всех сфер жизни – они окажутся на редкость удачными.
В эти дни, 2 и 3января, принимать важные решения рекомендуется представителя всех знаков Зодиака, но для трех из них они могут стать по-настоящему судьбоносными.
Близнецы
Близнецам, которые очень любят сидеть одновременно на двух стульях, в эти дни все-таки придется выбрать один. Хватит хвататься за старый образ жизни – как профессиональный, так и личный, который их совершенно не устраивает, и упрекать в своем недовольстве всех вокруг – нужно принять решение о переменах.
Дева
Девы не любят перемен – стабильность дает им ощущение спокойствия, которое так важно для душевного равновесия. Но бывают периоды – как в данном конкретном случае, когда жить по-прежнему уже невозможно, поэтому – хочется того или нет – придется что-то менять, и тут очень важно принять правильно решение.
Стрелец
Стрельцам, которые давно находятся на «низком старте» в плане жизненных перемен, что дл я их знака является неестественным состоянием, не только могут, но и должны наконец-то принять решение относительно того, как жить дальше – оставаться в привычных обстоятельствах или сделать решительный шаг к новым.
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