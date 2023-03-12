Три знака Зодиака, которым в эти дни нужно сделать первый шаг на пути к достижению цели

21-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, – один из самых активных во всем лунном месяце, когда ценятся решительные действия и креативный подход к решению любых вопросов – как профессионального, так и личного свойства. И если воскресенье идеально подходит для всесторонней подготовки к работе, то в понедельник можно – и нужно – действовать, тогда можно будет получить желаемый результат. Главное, сделать первый – и самый важный – шаг на пути к ее достижению.

В эти дни, 12 и 13 марта, сделать первый шаг в важном деле необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них он просто необходим.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, как и другие огненные знаки Зодиака, от нерешительности не страдают – они умеют действовать быстро и, что очень важно, обдуманно, что помогает им избежать фальстарта: каждый их удар неизменно попадает в цель. В эти дни представителям знака важно не опоздать с первым шагом на пути к достижению поставленной цели – следующего шанса, скорее всего, придется ждать довольно долго.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам, которые ничего не делают без длительной раскачки, в эти дни необходимо взять себя в руки и прийти к внутреннему равновесию, которое позволит им не метаться из стороны в сторону, а целенаправленно действовать. Таким образом они – к своему великому удивлению – за два дня смогут сделать то, на что раньше уходила как минимум неделя.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, несмотря на свое трудолюбие, обладают одним серьезным недостатком – отсутствием креатива. Они не очень любят творчество, поэтому уверены, что в их работе оно не пригодится – только отвлечет их от дела. Нынешние дни как будто бы специально созданы для того, чтобы представители знака использовали креатив: оказывается, с ним все можно сделать больше и быстрее.

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