Три знака Зодиака, которым в эти дни получат по заслугам

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Овен Близнецы Стрелец

В эти дни, 15 и 16 апреля, мир отразит отношение к нему всех знаков Зодиака, ответив добром на добро и лом на зло, но три из них получат по заслугам.

Овен

Овны довольно часто обижают окружающих их людей в сиу своей стремительной вспыльчивости, которую они не в силах остановить. Довольно быстро они остывают и извиняются, но иногда – вот как в эти дни – можно не успеть это сделать – бумеранг прилетит быстрее.

Близнецы

Близнецы в течение двух дней могут кардинально изменить отношение к одному и тому человеку или событию – как с позитивного на негативное, так и обратно. Будучи настроены не самым лучшим образом, они могут обидеть человека, к которому, в общем-то, хорошо относятся, и получить сдачи.

Реклама

Стрелец

Стрельцы в силу позитивности своего характера и, как следствия, отношения к миру и людям, стремятся помочь всем – даже тем, кто их об этом не просит. Но в эт ва дня они могут получить бумеранг не зла, а добра: кто-то из тех, кому они пришли на помощь, захочет их отблагодарить.

Читайте также: