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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
134
Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым в эти дни получат по заслугам

У 18-го лунного дня, который растянется на два календарных дня, подобно зеркалу, которое является одним из его символов, отразит наше отношение к находящимся рядом с нами людьми в честности и окружающему миру в целом. Можно сказать, что в это время каждый получит по заслугам: на добро жизнь ответит нам добром, на зло – злом.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В эти дни, 15 и 16 апреля, мир отразит отношение к нему всех знаков Зодиака, ответив добром на добро и лом на зло, но три из них получат по заслугам.

Овен

Овны довольно часто обижают окружающих их людей в сиу своей стремительной вспыльчивости, которую они не в силах остановить. Довольно быстро они остывают и извиняются, но иногда – вот как в эти дни – можно не успеть это сделать – бумеранг прилетит быстрее.

Близнецы

Близнецы в течение двух дней могут кардинально изменить отношение к одному и тому человеку или событию – как с позитивного на негативное, так и обратно. Будучи настроены не самым лучшим образом, они могут обидеть человека, к которому, в общем-то, хорошо относятся, и получить сдачи.

Стрелец

Стрельцы в силу позитивности своего характера и, как следствия, отношения к миру и людям, стремятся помочь всем – даже тем, кто их об этом не просит. Но в эт ва дня они могут получить бумеранг не зла, а добра: кто-то из тех, кому они пришли на помощь, захочет их отблагодарить.

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Дата публикации
Количество просмотров
134
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