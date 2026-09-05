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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Три знака Зодиака, которым в эти дни важно обратить внимание на знаки судьбы

25-й лунный день, который продлится двое календарных суток, время, когда необходимо, с одной стороны, прислушиваться к своему внутреннему состоянию, а с другой, обращать внимание на знаки, которые станет посылать.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В эти дни, 5 и 6 сентября, судьба будет посылать знаки представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно обращать внимания на ее предупреждения.

Близнецы

Близнецы в любые знаки судьбы верят по настроению: сегодня пропускают их мимо ушей, а завтра –считают руководством к действию. Сегодня им стоит обратить внимание на историю, которую расскажет малознакомый человек –там будет содержаться ответ на важный вопрос.

Дева

Девы получат важный знак от самых простых и обыденных вещей. Так, подхватив упавшую в полки книгу, им нужно внимание на строчку, которая бросится в глаза — скорее всего в ней и будет содержаться необходимая подсказка — останется только последовать данному совету.

Скорпион

Скорпионы получат подсказку судьбы в виде дельного совета. Вообще-то представители этого знака редко прислушиваются к чужим словам, но на этот раз собеседник будет настолько авторитетным человеком, что они поневоле задумаются над справедливостью их слов.

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