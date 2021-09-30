Три знака Зодиака, которым в эти дни важно помнить, что молчание – золото 

Дни, когда особую силу обретают слова, поэтому произносить их нужно крайне осторожно: обращаясь к другому человеку, можно как похвалить и вознести его до небес, так оскорбить и низвергнуть в пропасть – все будет зависеть от того, какой именно смысл вложен в сказанные ему слова. Не менее осмотрительным нужно быть и высказывая желания в собственный адрес – они могут сбыться слишком буквально, что вряд ли порадует самого человека.

Гороскоп на сегодня и завтра, 30 сентября – 1 октября 2021 года, для трех знаков Зодиака, которым важно помнить, что молчание – В эти дни, 30 сентября и 1 октября, осторожность в высказываниях необходимо соблюдать всем знакам Зодиака, но трем из необходимо быть особенно осмотрительными.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – в силу своей "фирменной" – вспыльчивости рискуют наломать таких серьезных дров, которые впоследствии практически невозможно будет разгрести. Особенно опасно в запале обижать других людей, поскольку в это время представители знака будут особенно остры на язык – их слова, с большой долей вероятности, нанесут оппоненту серьезную моральную травму.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы по натуре добры, отзывчивы и великодушны, но свойственное им высокомерие зачастую сводит на нет все положительные качества их характера. Вот и в эти дни они могут не сдержаться и дать понять кому-то из находящихся рядом людей – близкому или совершенно незнакомому, что он не соответствует их высоким стандартам, а такая линия поведения окажется крайне неосмотрительной.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, которые часто не думают о том, что говорят, на этот раз могут превзойти сами себя – в том смысле, что совершенно потеряют контроль над своими высказываниями. А ведь это может быть очень опасно, поскольку любые слова могут тут же – без промедления – материализоваться, потому что Вселенная примет их как руководство к действию.

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