- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 594
- Время на прочтение
- 1 мин
Три знака Зодиака, которым важно быть деликатными и тактичными
День, когда материальный и духовный мир — и, соответственно, физическая и моральная составляющая каждого конкретного человека — находятся в относительном равновесии, которое нельзя нарушать. Необходимо отказаться от активных действий, нельзя допускать бестактности и бесцеремонности по отношению к окружающим.
Сегодня, 7 сентября, демонстрировать бесцеремонность по отношению к окружающим людям нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно быть деликатными и тактичными.
Скорпион
Скорпионы способны на бестактность в ответ на чьи-либо недобрые слова или действия, но сегодня им рекомендуется воздержаться даже от необходимой самообороны — они рискуют всерьез задеть людей, сказавших им что-то резкое: лучше промолчать, чем выставить себя в плохом свете.
Стрелец
Стрельцы нетактичны от природы, но предопределены это качество их характера не злым умыслом, а поспешностью: они сначала говорят, а потом думают. Сегодня — во избежание разного рода неприятностей — представителям нужно поступать с точностью до наоборот.
Рыбы
Рыбы, хоть и являются главными мечтателями Зодиака, белыми и пушистыми кажутся только тем, кто плохо их знает. Даже без повода они могут отпустить злое и нетактичное замечание, а уж если повод есть, то и подавно, так что сегодня им лучше молчать, а не говорить.
Читайте также: