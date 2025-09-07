Три знака Зодиака, которым важно быть деликатными и тактичными

Гороскоп / © Credits

Содержание Скорпион Стрелец Рыбы

Сегодня, 7 сентября, демонстрировать бесцеремонность по отношению к окружающим людям нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно быть деликатными и тактичными.

Скорпион

Скорпионы способны на бестактность в ответ на чьи-либо недобрые слова или действия, но сегодня им рекомендуется воздержаться даже от необходимой самообороны — они рискуют всерьез задеть людей, сказавших им что-то резкое: лучше промолчать, чем выставить себя в плохом свете.

Стрелец

Стрельцы нетактичны от природы, но предопределены это качество их характера не злым умыслом, а поспешностью: они сначала говорят, а потом думают. Сегодня — во избежание разного рода неприятностей — представителям нужно поступать с точностью до наоборот.

Рыбы

Рыбы, хоть и являются главными мечтателями Зодиака, белыми и пушистыми кажутся только тем, кто плохо их знает. Даже без повода они могут отпустить злое и нетактичное замечание, а уж если повод есть, то и подавно, так что сегодня им лучше молчать, а не говорить.

