ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
594
Время на прочтение
1 мин

Три знака Зодиака, которым важно быть деликатными и тактичными

День, когда материальный и духовный мир — и, соответственно, физическая и моральная составляющая каждого конкретного человека — находятся в относительном равновесии, которое нельзя нарушать. Необходимо отказаться от активных действий, нельзя допускать бестактности и бесцеремонности по отношению к окружающим.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 7 сентября, демонстрировать бесцеремонность по отношению к окружающим людям нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно быть деликатными и тактичными.

Скорпион

Скорпионы способны на бестактность в ответ на чьи-либо недобрые слова или действия, но сегодня им рекомендуется воздержаться даже от необходимой самообороны — они рискуют всерьез задеть людей, сказавших им что-то резкое: лучше промолчать, чем выставить себя в плохом свете.

Стрелец

Стрельцы нетактичны от природы, но предопределены это качество их характера не злым умыслом, а поспешностью: они сначала говорят, а потом думают. Сегодня — во избежание разного рода неприятностей — представителям нужно поступать с точностью до наоборот.

Рыбы

Рыбы, хоть и являются главными мечтателями Зодиака, белыми и пушистыми кажутся только тем, кто плохо их знает. Даже без повода они могут отпустить злое и нетактичное замечание, а уж если повод есть, то и подавно, так что сегодня им лучше молчать, а не говорить.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
594
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie