Три знака Зодиака, которым важно фильтровать каждое слово

День, когда не действия, а слова приобретают мощную – материальную – силу, поэтому сегодня особенно важно думать о том, что говоришь. Любые произнесенные вслух – и даже мысленно – слова очень быстро станут реальностью, о чем в большинстве случаев практически сразу же придется пожелать.

Сегодня, 14 апреля, думать над тем, что говоришь, необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них важно фильтровать каждое слово.

Близнецы

Близнецам сегодня надо избегать разговоров "по душам" даже с теми, кому они доверяют на все сто процентов: в порыве откровенности они могут проболтаться , выдав свой – или чужой – секрет, что повлечет за собой, мягко говоря, неприятные последствия.

Скорпион

Скорпионам, как представителям самого мистического знака Зодиака, часто удается моделировать реальность: все происходит именно так, как они предсказали. Сегодня этот их дар увеличится в разы, поэтому не стоит никому желать плохого – в результате выйдет себе дороже.

Стрелец

Стрельцы часто попадают в неловкую ситуацию из-за того, что сначала говорят, и только потом думают о том, что сказали. Но сегодня они в этом смысле могут превзойти сами себя, что самым негативным образом скажется на их отношениях с людьми, поэтому звезды советует им помолчать.

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