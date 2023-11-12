Три знака Зодиака, которым важно контролировать свои эмоции

Один из самых сложных во всем лунном месяце дней – с его негативной энергетикой очень трудно справиться даже самым сильным и уверенным в себе людям. Резко возрастает вероятность конфликтов, которые могут носить серьезный – вплоть до рукоприкладства – характер. Чтобы не стать жертвой чужой агрессии, необходимо проявлять осторожность и сдерживать собственные эмоции, которые будут перехлестывать через край.

Сегодня, 12 ноября, сдерживать эмоции рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них контроль над нервами будет особенно важен.

Овен

Овнам, известным своей вспыльчивостью, и в любой другой день трудно удержать себя в рамках приличия, а сегодня эта миссия станет для них практически невыполнимой. И, тем не менее, если они хотят пережить его без моральных потерь, им придется сделать над собой усилие и сдержать свои эмоции.

Телец

Тельцы, которые очень долго терпят и только потом срываются, сегодня окажутся слишком уж возбудимыми и будут болезненно реагировать на любую мелочь. Результатом может стать грандиозный скандал, активное участие в котором примут представители знака.

Лев

Львы легко могут стать жертвами собственного комплекса полноценности. В какой-то момент им может показаться, что кто-то из окружающих их людей относится к ним без должного уважения. Решив проучить нахала, вполне могут встрять в конфликт, что приведет к более чем неприятным последствиям.

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