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Три знака Зодиака, которым важно проанализировать ошибки прошлого

Три знака Зодиака, которым важно проанализировать ошибки прошлого

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День тяжелой космической энергетики, которая будет «давить на психику» с самого утра. Чаще всего проблемы, с которыми мы столкнемся в это время, будут предопределены ошибками, совершенными ранее – как давно, так и совсем недавно. Чтобы избежать их в будущем, необходимо проанализировать свое поведение и сделать выводы. 

Сегодня, 22 августа, нынешние проблемы будут связаны с прошлым у всех знаков Зодиака, но трем из них очень важно проанализировать совершенные в то время ошибки. 

Лев

Львам, особенно тем из них, кого в последнее время преследуют неудачи, придется сделать важный вывод, хотя, возможно, он им н не понравится: в происходящем никто кроме ни не виноват. Но есть и хорошая новость: значит, они сами смогут с ними справиться. 

Дева

Девы очень редко признают свои ошибки, особенно если для этого необходимо извиниться перед человеком, которого они – нарочно или нечаянно – обидели. Но сегодня им придется проанализировать события последнего времени и признать, что они были неправы. 

Водолей 

Водолеи – знак инфантильный, поэтому свои проколы совершенно искренне сваливают на кого угодно, кроме самих себя. Сегодня, хотят они того или нет, им придется повзрослеть и признать, что были неправы, а это – первый шаг к улучшению осложнившейся жизненной ситуации., 

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