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Три знака Зодиака, которым звезды сегодня рекомендуют заниматься «земными» делами

Три знака Зодиака, которым звезды сегодня рекомендуют заниматься «земными» делами

Три знака Зодиака, которым сегодня важно сохранять / Фото: Credits

День, когда – несмотря на финал рабочей недели – можно приступать к реализации любых – как профессиональных, так и финансовых – проектов, но наиболее успешными окажутся ела, связанные с домом и бытом, а также те, которые можно называть «земными»: ремонт, строительство, на худой конец – генеральная уборка. 

Сегодня, 29 ноября, приступать к реализации новых проектов можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно сосредоточиться на «земных» делах. 

Телец

Тельцы – земной знак, который тяготеет к подобного рода занятиям. Сегодня звезды советуют им заняться домашними цветами, которые у них, как правило, цветут на подоконнике буйным цветом. Чтобы они и впредь их радовали, нужно их подкормить, а, возможно, и пересадить. 

Дева

Девам, которые очень любят заниматься домашними делами, сегодня не помешает устроить генеральную уборку в квартире или доме. Чистоту наводить им смысла не имеет – в их квартире и так можно есть прямо с пола, а вот избавиться от ненужных вещей е только можно, но и нужно. 

Скорпион

Скорпионам – правда, только тем, у кого есть приусадебный участок – нужно заняться именно им: убрать оставшиеся листья, укутать на зиму цветы, спрятать подальше садовый инвентарь, а заодно и отдохнуть на скамейке с чашкой горячего чая или глинтвейна – хорошее настроение им обеспечено.

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