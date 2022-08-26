Три знака Зодиака, которыми сегодня могут овладеть мании и фобии

Один из самых темных, а потому опасных дней лунного календаря, когда энергия стремится к нулю, силы убывают, а настроение приближается к депрессии. Негатив, который – по ощущениям – будет буквально разлит в воздухе, не лучшим образом отразится на психике, что выразится в фобиях и маниях – их могут почувствовать даже самые психологические устойчивые личности.

Сегодня, 26 августа, мании и фобии могут развиться у представителей всех знаков Зодиака, но три из них столкнутся с ними в обязательном порядке.

Рак (22.06 – 22.07)

Раков, которые, как известно, крайне трепетно относятся к собственному дому (возможно, он для них и не крепость, но что-то около того), могут посещать страхи, связанные именно с их жильем. У каждого из представителей знака они приобретут свою форму, которая будет зависеть исключительно от степени развития их фантазии, главное, что уже завтра от них не останется и следа.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, которым свойственен мистический взгляд на окружающий мир, часто страдают от разного рода маний и фобий, которые, как они считают, носят магический характер. Сегодня представителям знака будет казаться будто бы все, что с ними происходит, это знаки, которые посылает им Вселенная. На самом деле события нынешнего дня – не более чем игра их воображения, которое у них богатое и вариативное.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, которые подвержены влиянию вибраций окружающего нас мира, будут ощущать негатив нынешнего дня самым неожиданным образом – им может показаться, что их преследуют. На самом деле такое ощущение станет не более чем влиянием энергетики этих лунных суток – важно об этом помнить, прежде чем делать далеко идущие выводы о состоянии собственного психического здоровья – с ним все в порядке.

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