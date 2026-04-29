Три знака Зодиака, который повезет в мае 2026 года

Уже ближе к середине месяца энергетика меняется: в пространство входит больше воздуха, движения, идей, и именно здесь начинают проявляться сильные стороны воздушных знаков — р Близнецов, Весов и Водолеев, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Пока первые недели мая проходят под влиянием напряжённых аспектов Марса, Юпитера и Плутона, общий ритм остаётся тяжёлым и плотным. Но с 12 мая начинается более упорядоченный период, когда многое начинает складываться в понятную картину. Для воздушных знаков это особенно важно, потому что в середине месяца появляется больше свободы в действиях, и уже нет необходимости оглядываться на хаотичные всплески, которые сопровождали начало мая.

Настоящий поворот происходит 17 мая, когда Меркурий переходит в Близнецы. Это ключевой момент для всех представителей воздушной стихии. Меркурий в своём собственном знаке оживляет коммуникации, ускоряет обмен информацией, делает мышление гибким и лёгким. То, что раньше требовало усилий, теперь даётся проще. Идеи приходят быстрее, решения принимаются увереннее, а любые задачи, связанные с переговорами, обучением, планированием, продвижением, начинают продвигаться вперёд.

18 мая, Меркурий соединяется с Ураном — и это один из самых ярких аспектов месяца. Он приносит неожиданные открытия, новые направления, свежие идеи. Воздушные знаки особенно чувствуют этот импульс: их природная способность быстро переключаться и подхватывать новое становится преимуществом. Там, где другим нужно время, чтобы адаптироваться, Близнецы, Весы и Водолеи действуют сразу, и это приносит им ощутимые результаты.

Параллельно с этим Венера в Близнецах образует гармоничный аспект с Марсом. Это создаёт лёгкую, живую атмосферу, в которой легче общаться, знакомиться, договариваться, проявлять инициативу. Воздушные знаки в такие дни буквально «светятся»: их слова воспринимаются охотнее, их идеи находят отклик, а личные связи становятся теплее и динамичнее. Это время, когда можно укреплять отношения, заводить новые контакты, продвигать проекты, которые требуют участия других людей.

С 21 мая Солнце входит в Близнецы, и воздушная энергия начинает играть главную роль в общем ритме месяца. Пространство наполняется движением, активными контактами, быстрыми обменами информацией и новыми возможностями. Воздушные знаки чувствуют себя в такой среде естественно, потому что быстрее ориентируются, легко подбирают нужные слова и мгновенно реагируют на перемены. Там, где другим требуется время, чтобы войти в новый темп, Близнецы, Весы и Водолеи уже действуют уверенно и без задержек.

Даже неожиданные события, которые приносит соединение Солнца с Ураном 22 мая, играют им на руку. Воздушные знаки умеют работать с переменами, не теряя внутреннего равновесия. Они воспринимают неожиданности не как угрозу, а как шанс. И именно в такие дни могут открываться новые направления, которые раньше казались недоступными.

В конце месяца, когда Солнце образует гармоничный аспект с Плутоном, воздушные знаки получают ощутимый приток внутренней силы и уверенности. Аспект позволяет одновременно быстро реагировать на происходящее и видеть, куда ведут выбранные шаги в перспективе.

В конце мая есть напряжённые дни, связанные с квадратом Марса и Плутона, но даже они не выбивают воздушные знаки из привычного жизненного потока. Их гибкость и способность быстро перестраиваться помогают обходить острые углы и не втягиваться в чужие конфликты. Они чувствуют, где нужно притормозить, а где — ускориться, и это делает их положение более устойчивым, чем у представителей знаков Зодиака других стихий.

БЛИЗНЕЦЫ

Май приносит Близнецам редкое сочетание ясности и движения вперёд. После тяжёлого начала месяца, когда многое требовало терпения, вторая половина мая открывает перед вами совершенно иной ритм. Переход Меркурия в ваш знак 17 мая усиливает вашу природную гибкость, делает мысли живыми и быстрыми, а идеи — яркими и точными. В этот период легче говорить о важном, договариваться, продвигать свои проекты и находить нужные слова даже в сложных ситуациях.

Соединение Меркурия с Ураном 18 мая приносит неожиданные решения и новые направления. То, что долго стояло на месте, начинает двигаться, а вопросы, которые казались запутанными, раскрываются с другой стороны. Вы чувствуете, что можете действовать смелее, и это ощущение подкрепляется поддержкой Венеры, которая в середине месяца создаёт лёгкую и живую атмосферу в отношениях и общении.

С 21 мая Солнце входит в ваш знак, и это усиливает вашу уверенность. Вы ощущаете прилив энергии, интерес к жизни, желание пробовать новое и расширять свои возможности. В конце месяца гармоничный аспект Солнца с Плутоном помогает вам говорить весомее, мыслить глубже и видеть перспективу там, где раньше был только текущий момент. Май открывает перед вами двери, которые долго оставались закрыты, и вы проходите через них без лишних сомнений.

ВЕСЫ

Для Весов май приносит ощущение, что мир снова откликается на ваши усилия. После напряжённых первых недель, когда многое требовало выдержки, вторая половина месяца наполняет пространство лёгкостью и движением. С 17 мая Меркурий входит в знак, близкий вам по стихии, и это сразу отражается на общении, переговорах и любых ситуациях, где важны слова. Вы чувствуете, что вас слышат лучше, а ваши идеи воспринимаются яснее.

Соединение Меркурия с Ураном 18 мая открывает неожиданные возможности. Это время, когда можно получить предложение, о котором вы не думали, или увидеть новый путь там, где раньше был тупик. Венера, проходящая через Близнецы, поддерживает ваши социальные связи, делает встречи приятнее, а взаимодействие с людьми — живее и теплее. Вы легко находите общий язык, и это помогает продвигать важные дела.

С 21 мая Солнце переходит в воздушный знак, и вы чувствуете, что обстоятельства начинают работать в вашу пользу. Появляется больше движения, больше контактов, больше идей. Вы быстрее ориентируетесь в происходящем и легче принимаете решения, которые раньше откладывали. В конце месяца гармоничный аспект Солнца с Плутоном усиливает вашу способность влиять на события. Ваши слова звучат увереннее, ваши действия воспринимаются серьёзнее, а ваши планы получают поддержку, которой раньше не хватало. Май помогает вам укрепить позиции и продвинуться туда, где вы давно хотели быть.

ВОДОЛЕЙ

Для Водолеев май открывает период, когда многое начинает складываться легче и естественнее. После плотных и напряжённых первых недель, связанных с тяжёлыми аспектами Марса и Плутона, вторая половина месяца приносит больше воздуха, движения и свободы. С 17 мая Меркурий переходит в Близнецы, и это усиливает вашу способность быстро мыслить, находить нестандартные решения и видеть новые направления там, где другие продолжают идти по старой схеме.

Соединение Меркурия с Ураном 18 мая особенно важно для вас, потому что Уран — ваш управитель. Это дни, когда могут происходить неожиданные повороты, открытия, инсайты. Вы чувствуете, что можете действовать смелее, и обстоятельства поддерживают это движение. Венера в Близнецах добавляет лёгкости в общении, делает встречи приятнее, а взаимодействие с людьми — более живым и вдохновляющим.

С 21 мая Солнце переходит в знак, близкий вам по стихии, и вы ощущаете прилив энергии. Появляется больше возможностей для творчества, общения, продвижения идей, обучения, работы с информацией. Вы быстрее реагируете на изменения и легче находите решения, которые помогают продвинуться вперёд. В конце месяца гармоничный аспект Солнца с Плутоном усиливает вашу способность влиять на происходящее. Май помогает вам укрепить свои позиции и выйти на новый уровень в тех сферах, которые для вас важны.

