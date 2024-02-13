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Три знака Зодиака, на которых сегодня могут давить близкие люди

Три знака Зодиака, на которых сегодня могут давить близкие люди

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

День, когда зло пытается одолеть добро на всех уровнях жизни, поэтому негатив может исходить даже от самых близких – любящих или хотя бы расположенных к нам с добром – людей. 

Сегодня, 13 февраля, оказывать негативное воздействие близкие смогут оказывать на представителей всех знаков Зодиака, но на трех из них они будут давить особенно сильно. 

Рак 

Раки в силу своей податливости с трудом противятся чужому давлению, особенно если это касается близких людей – им представители знака не могут отказаться ни в чем. Однако сегодня давление может оказаться таким сильным, что вызовет противодействие даже у них – несмотря на их сговорчивость и безответность. 

Весы 

Весам, которые сами принимают важное решение с большим трудом, в особо сложных случаях требуется воздействие со стороны, позволяющее подтолкнуть их к важному шагу. Сегодня оно может исходить от кого угодно, но прислушаются представители знака только к тому, кому доверяют. 

Козерог 

Козероги могут казаться строгими, сухими и несговорчивыми, но это кажущееся впечатление – в глубине души они гораздо добрее, чем о них думают окружающие. Давление, которое окажет на них сегодня кто-то из близких, будет настойчивым, но ласковым – прекрасный способ добиться от них, чего угодно. 

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