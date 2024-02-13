Три знака Зодиака, на которых сегодня могут давить близкие люди

День, когда зло пытается одолеть добро на всех уровнях жизни, поэтому негатив может исходить даже от самых близких – любящих или хотя бы расположенных к нам с добром – людей.

Сегодня, 13 февраля, оказывать негативное воздействие близкие смогут оказывать на представителей всех знаков Зодиака, но на трех из них они будут давить особенно сильно.

Рак

Раки в силу своей податливости с трудом противятся чужому давлению, особенно если это касается близких людей – им представители знака не могут отказаться ни в чем. Однако сегодня давление может оказаться таким сильным, что вызовет противодействие даже у них – несмотря на их сговорчивость и безответность.

Весы

Весам, которые сами принимают важное решение с большим трудом, в особо сложных случаях требуется воздействие со стороны, позволяющее подтолкнуть их к важному шагу. Сегодня оно может исходить от кого угодно, но прислушаются представители знака только к тому, кому доверяют.

Козерог

Козероги могут казаться строгими, сухими и несговорчивыми, но это кажущееся впечатление – в глубине души они гораздо добрее, чем о них думают окружающие. Давление, которое окажет на них сегодня кто-то из близких, будет настойчивым, но ласковым – прекрасный способ добиться от них, чего угодно.

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