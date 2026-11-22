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Главное, не упустить это во всех отношениях благоприятное время и заняться делами, которые были отложены на потом. Под воздействием напряжения, которое сопутствует активной работе, настроение у людей может меняться — от знака «минус» к знаку «плюс» и наоборот.

Сегодня, 22 ноября, под воздействием энергетического напряжения будут находиться представители всех знаковЗодиака, но у трех из них настроение может колебаться от знака «минус» к знаку «плюс» и обратно.

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Близнецы

Близнецы, которые в любое время впадают в крайности, сегодня превзойдут все ожидания. В таком состоянии представителям знака, категорически не рекомендуется общаться с окружающими их людьми, иначе перепады их настроения доведут до истерики любого собеседника.

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Весы

У Весов перепады настроения, скорее всего, будут связаны с необходимостью принять важное жизненное решение. Им сложно будет определиться с тем, чего они действительно хотят и к чему стремятся, что вымотает нервы им самим и — особенно! — тем, кто их окружает.

Рыбы

Рыб подведет свойственная им мечтательность. Сегодня они во всем будут видеть знаки –и далеко не всегда положительного характера. В результате их настроение будет меняться каждый час, пока такая нервотрепка окончательно — и очень серьезно — их не измотает.

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