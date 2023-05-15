Три знака Зодиака, проблемы которых сегодня решатся волшебным образом

День, когда желательно сосредоточиться на духовном, отодвинув материальное на второй – не имеющий особого значения – план: например, несмотря на будний день, побывать в театре или почитать новый, нашумевший, роман. Приобщившись к духовной составляющей всемирных ценностей, можно будет стать чище душой, что, в свою очередь, отразится на физических и моральных аспектах. В связи с этим многим из нас удастся избавится от своих проблем – они исчезнут как по волшебству.

Сегодня, 15 мая, решить свои проблемы удастся представителям всех знаков Зодиака, но у трех из них они исчезнут волшебным образом – в буквально смысле слова.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – как известно, не самые трудолюбивые люди, поэтому, даже когда речь заходит о возникших в их жизни проблемах, они предпочитают бездействие: считают, что нужно подождать – вдруг все само собой рассосется. Надо признать, что иногда такая тактика дает свои плоды: так, сегодня все действительно может сложиться самым неожиданным – и приятным для них – способом, как по волшебству.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам – этим грустным ослика Иа зодиакального круга – решить их проблемы поможет позитивное мышление, к которому они, увы, крайне редко прибегают. И – совершенно напрасно это делают, в чем сегодня смогут убедиться самостоятельно: стоит им начать думать позитивно, как их мечты начнут исполняться, а проблемы – таять, как лед на солнце. Главное, не откатываться назад – к негативу.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – надо отдать им должное – не только умеют решать проблемы, но и любят это делать: их возникновение в своей жизни они воспринимают как вызов, который нужно принимать – прекрасный повод для того, чтобы гордиться собой. Но сегодня звезды им такой возможности не дадут, потому что проблемы – даже самые сложные – под влиянием космических энергий решатся сами собой, как будто по мановению волшебной палочки.

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