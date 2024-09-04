Три знака Зодиака, с которыми сегодня случится приступ жадности

Нынешний день как будто бы специально создан для благотворительности: добро нужно делать всем без исключения – оно бумерангом вернутся к тому, от кого исходят. Однако сделать это будет не так просо, как кажется: на многих из нас – как назло – найдет приступ скупости и жадности.

Сегодня, 4 сентября, благотворительностью нужно заниматься представителям всех знаков Зодиака, но трем из них сложно будет это сделать из-за приступа жадности.

Дева

Девы и в любой другой день особой щедростью не отличаются, но сегодня их скупость, которую они считают практичностью и расчетливостью, возрастет в разы. В результате они могут всерьез поссориться с кем-то из близких им людей, которые попросят помощи и получат категорический отказ.

Стрелец

Стрельцы - пожалуй, самый щедрый знак Зодиака, поэтому скупость, которая одолеет ими в этот день, когда они превратятся в настоящих скряг, будет особенно непонятна и удивительна как для их самих, так и для окружающих их людей – не стоит идти на поводу у низменных инстинктов.

Козерог

Козероги, которые только на вид кажется окружающим жадными, хотя на самом деле таким и не являются, сегодня оправдают свою – не лучшую – репутацию, хорошо, что уже завтра скупость, отличающая их сегодня, под влиянием лунной энергии сойдет на нет.

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