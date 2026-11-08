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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Три знака Зодиака, у которые сегодня может ухудшиться самочувствие

Один из самых сложных — темных и мрачных — дней лунного месяца, в течение которого негативная энергия будет выплескиваться во всех сферах жизни — бизнесе, финансах, творчестве отношениях между людьми.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Испытания, которые припасли для нас звезды в это время, коснутся и самочувствия — оно может ухудшится, но, к счастью, ненадолго.

Сегодня, 8 ноября, столкнуться с негативной энергетикой придется представителям всех знаков Зодиака, но у трех и них может ухудшиться самочувствие.

Телец

Тельцам, особенно тем тем из них, кто страдают от болезней нервной системы, необходимо быть настороже. Темная энергия дня негативно скажется на психике, что может привести к истерикам, паническим атакам и слезливости не только по поводу, но и совершенно без повода

Рак

Ракам, у которых есть хронические заболевания, нужно быть готовым к их обострению. Пугаться этого не стоит, а меры принять можно и нужно: сесть на рекомендованную врачом диету, не забывать о приеме прописанных лекарств, больше отдыхать и чаще бывать на свежем воздухе.

Весы

Весы могут столкнуться с новым недугом, о котором они до сих порне знали. Если предупредить заболевание не получилось, необходимо хотя бы начать бороться с ним на ранних стадиях. Для этого нужно срочно обратиться к врачу, который назначит обследование, а потом распишет схему лечения.

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